Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 18:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.


        Beyköy beldesinde Aydın Canbulat'ın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan N.Ö, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "planlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Önceki gün Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü ile Sinekli Yaylası’nı birbirine bağlayan yolda kamp yapmak için bölgeye giden çift, su içmek için durdukları çeşmenin alt kısmında Canbulat'ın cesedini bulmuştu.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT ve istihbarat unsurlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün zanlı N.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Düzce'deki turizm merkezleri bayram tatilinde misafirlerini ağırlıyor
        Düzce'deki turizm merkezleri bayram tatilinde misafirlerini ağırlıyor
        Devlet korumasındaki çocuklara bayram ziyareti
        Devlet korumasındaki çocuklara bayram ziyareti
        Düzce'de bağışlanan kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
        Düzce'de bağışlanan kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
        Öğrenciler Gençlik Merkezinde spor ve sanatla buluştu
        Öğrenciler Gençlik Merkezinde spor ve sanatla buluştu
        AK Parti, Akçakoca Belediyesindeki başkanlık seçimi için aday çıkaracak
        AK Parti, Akçakoca Belediyesindeki başkanlık seçimi için aday çıkaracak
        Bayram mesaisindeki zabıta ekiplerine ziyaret
        Bayram mesaisindeki zabıta ekiplerine ziyaret