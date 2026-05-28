Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de ormanlık alanda ceset bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Beyköy beldesinde Aydın Canbulat'ın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan N.Ö, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "planlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Önceki gün Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü ile Sinekli Yaylası’nı birbirine bağlayan yolda kamp yapmak için bölgeye giden çift, su içmek için durdukları çeşmenin alt kısmında Canbulat'ın cesedini bulmuştu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT ve istihbarat unsurlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün zanlı N.Ö. gözaltına alınmıştı.
