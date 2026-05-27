Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.



Belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 10 gram kokain, 5 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

