Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 10 gram kokain, 5 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.