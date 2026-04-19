Yolda fenalaşan yaşlı adam kameraları izleyen muhtarın dikkati ve erken müdahaleyle kurtarıldı

ÖMER ÜRER - Düzce'de yolda yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı adam, güvenlik kameralarını izleyen muhtarın dikkati ve sağlık personelinin erken müdahalesiyle hayata tutundu.



Yığılca ilçesine bağlı İğneler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Dadak, camiye gitmek için evden çıktı. Yolda yürürken aniden rahatsızlanan Dadak, otluk alana düştü.



Durumu köyün farklı noktalarına yerleştirdiği güvenlik kameralarını izlerken fark eden muhtar Ersin Kaptan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



İl Sağlık Müdürlüğü 112 Yığılca Acil Çağrı Merkezi'nden bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Dadak'ı inme ve kalp krizi tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırdı.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaklaşık 15 gündür tedavisi devam eden Dadak, kendisini ziyaret eden muhtar Ersin Kaptan ve ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli Esma Ok ve Oktay Sarisinoğlu'na minnettarlık duyuyor.



Muhtar ve sağlık ekibinin ziyareti karşısında yaşadığı mutluluk, Dadak'ın gözlerinden okundu.



- "Köylere kamera sistemi kurulmasını herkese tavsiye ediyorum"



Muhtar Ersin Kaptan, AA muhabirine, köye yaklaşık bir yıl önce güvenlik kamerası sistemi kurduğunu söyledi.



Kaptan, Dadak'ın rahatsızlandığı gün ise tesadüfen kameraları izlerken olaya tanık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Ekiplerimiz haber verir vermez hızlıca köye ulaştı. Amcamızın düştüğü yer otluktu. Allah'tan kameranın tam karşısındaydı, yoksa orada görünmezdi. Kameranın orada olması büyük şans. Köylere kamera sistemi kurulmasını herkese tavsiye ediyorum. Olayı o anda kameradan görmem ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle amcamız çok şükür kurtuldu."



- "Erken müdahale hayat kurtarıyor"



Paramedik Esma Ok da ihbar sonrası hızlıca köye ulaştıklarını dile getirerek, "Amcamıza olay yerinde gerekli müdahaleleri yapıp hızlıca ambulansa alarak hastaneye getirdik. Hastanedeki doktorumuza hastanın ilk teşhisi konusunda bilgi verdik." dedi.



Erken müdahalenin önemine değinen Ok, "Geç kalınması durumunda veya muhtarımız durumu fark edip hemen aramamış olsaydı, hastada daha fazla sorun olabilirdi. Vatandaşların bu gibi durumlara tanık olduğunda gördükleri gibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları hayati önem taşıyor." diye konuştu.



Kızı Ayşe Kaptan ise babasının erken müdahaleyle hayatta kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür sol tarafında küçük bir hasar var ama artık yürüyebiliyor, adım atmaya başladı. Bilinci açık. Beyinde büyük hasar oluşmadan ameliyatla damar açıldı. Gerçekten erken müdahale hayat kurtarıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gündür normal serviste. 112 bizim kurtarıcımız, hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

