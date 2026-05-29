        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle ulaşımda kısmen yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü.

        D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

        Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

        - Bolu

        Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de yoğunluk oluştu.

        Özellikle bayramı Karadeniz illerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Güzergah üzerinde yaşanan trafik kazaları ve hasarlı araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk oluştu.

        - Karabük

        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

        Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

