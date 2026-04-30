AK Parti'den teşkilat üyelerine teşekkür ziyaretleri

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti üyelerine gönderilen teşekkür belgelerini sahada gerçekleştirdiği ziyaretlerle takdim etti.



AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı İba, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışma kapsamında Edirne'de mahalle ve ilçe bazlı ziyaretler gerçekleştirerek parti üyeleriyle bir araya geldi.



Ziyaretlerde teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten İba, üyelerin emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.



Ziyaretlerin aralıksız süreceğini belirten İba, "Teşkilatımızın her bir neferine ulaşana kadar sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Program kapsamında çeşitli esnaf ve işletmeler de ziyaret edilerek teşekkür belgeleri takdim edildi.



Yeni açılan işletmelere de hayırlı olsun dilekleri iletildi.



İba'ya ziyaretlerde Batı Marmara Edirne İl Koordinatörü Hülya Özdağ Özen, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve il başkan yardımcıları eşlik etti.

