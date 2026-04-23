Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan 23 Nisan mesajı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkanlı, mesajında, 23 Nisan 1920’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve millet iradesinin esas alındığı tarih olduğunu belirtti.


        23 Nisan'ın egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği önemli bir gün olduğunu vurgulayan Balkanlı, şunları kaydetti:


        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, millet iradesini esas alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı 23 Nisan 1920'nin 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 23 Nisan; egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin tarihe kazındığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onu dünyada eşsiz kılan büyük bir vizyonun göstergesidir."


        Balkanlı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

