Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Down sendromlu Uğur'u makamında ağırladı

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Down sendromlu Uğur Sarıoğlu'nu makamında ağırladı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uğur Sarıoğlu ve babası Nihat Sarıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla emniyete davet edildi.



Polis yeleği giydirilen Uğur, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Ayhan ve polis memurlarıyla sohbet eden Uğur'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, başta Uğur olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını belirtti.

