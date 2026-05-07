        Edirne İl Genel Meclisinin mayıs ayı toplantıları devam ediyor

        Giriş: 07.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı toplantılarının 4'üncü birleşiminde yoklama alındı, ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

        Toplantıda gündem maddeleri kapsamında çeşitli komisyon raporları görüşüldü.

        Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, 2026 yılında Edirne’de düzenlenecek yerel ve ulusal sportif faaliyetlere ilişkin komisyon raporunu sundu.

        Yeğitoğlu, kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenen sportif faaliyetlerin bireysel ve kurumsal açıdan fiziksel, sosyal ve psikolojik faydalar sağladığını belirtti.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılması ve sosyal dayanışma kültürünün geliştirilmesi açısından spor faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

        Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar ise Keşan ilçesinin turizm potansiyeline ilişkin hazırlanan raporu meclise sundu. Raporda, ilçedeki sahil köyleri ve yerleşim yerlerinin coğrafi yapısı ile bölgenin turistik özelliklerine yer verildi.

        Toplantıda ayrıca Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonunun Havsa ve Süloğlu ilçelerindeki köylerde bulunan çöp konteynırlarına ilişkin raporu görüşüldü.

        Komisyon tarafından yapılan bilgilendirmede, Havsa ilçesinde toplam 901 çöp konteynırına ihtiyaç duyulduğu, mevcut kullanılabilir konteynır sayısının ise 776 olduğu belirtildi.


        İlçede bir konteynırdan ortalama 205 kişinin yararlandığı ifade edildi. Süloğlu ilçesinde ise 391 çöp konteynırı bulunduğu, ayrıca 30 yeni konteynıra ihtiyaç olduğu kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

