Edirne Müftüsü Çakır, Diyanet Genç Ofis'i inceledi

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, çalışmaların sürdüğü Diyanet Genç Ofis'te incelemede bulundu.



Müftülükten yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, Diyanet Genç Ofis'in gençlerin manevi gelişimine katkı sunacağını belirtti.



Gençlere yönelik hizmetlerin önemli olduğunu ifade eden Çakır, gençlerin ofiste bir araya gelerek hizmetlerden istifade edebileceğini ifade etti.



Çakır, dini, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği Diyanet Genç Ofisi'n gençlerin manevi gelişimine katkı sunacağını da kaydetti.



İl Müftü Yardımcısı Sabiha Yılmaz ve Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli incelemede yer aldı.



