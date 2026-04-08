        Edirne'de "8 Nisan Romanlar Günü"nde etkinlik düzenlendi

        Edirne'de "8 Nisan Romanlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer'i Saraçlar Caddesi girişinde karşılayan Romanlar, Sezer'in koluna kırmızı kurdele bağladı.

        Çocuklar ve protokol üyelerinden oluşan kortej, caddedeki etkinlik alanına yürüdü.

        Sezer, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin bütün kültürlerin birbirini tamamladığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Romanların Edirne'nin en önemli kültürel parçalarından olduğunu belirten Sezer, "İçlerinde keder olsa da yüzlerinde sürekli tebessüm olan, ritimleriyle bizim kalbimizi ve hayatımızı güzelleştiren, hayatımıza renk katan kardeşlerimiz. 'İyi ki Romanlar var' diyoruz." dedi.

        8 Nisan'ın neşe içerisinde kutlandığını ifade eden Sezer, bu günün aynı zamanda Romanların sorunlarına çözüm bulmak için bir vesile olduğunu dile getirdi.

        Etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Sezer, "Hayırlı programlar diliyorum. Son söz olarak 'İlle de Roman olmasın, ister çamurdan olsun o da Allah kuludur, her kim olursa olsun' diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da sosyal uyumu artırmak için eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hayat alanlarında vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Sezer, Sosyal Dayanışma Merkezi kurslarını başarıyla tamamlayanlara belgelerini verdi.

        Mustafa Necati İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, Meriç Halk Eğitimi Merkezi Ritim ve Klarnet Topluluğu gösteri sundu, Ferdi Çengel ise konser verdi.

        Etkinliğe katılanlar da hareketli müzikler eşliğinde dans edip ritim tuttu.

        Sezer ve beraberindekiler stantları ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Stantlarda, kalaycılık, süpürge yapımı ve ayakkabı boyacılığı tanıtıldı.

        Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!

        8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlanıyor
        8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlanıyor
        Edirne'de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülerle kutlandı
        Edirne'de Dünya Romanlar Günü renkli görüntülerle kutlandı
        Apartmanın 5'inci katından düşen 11 yaşındaki Ateş Ender, yaşamını yitirdi
        Apartmanın 5'inci katından düşen 11 yaşındaki Ateş Ender, yaşamını yitirdi
        Edirne'de balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Edirne'de balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Edirne'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
        Edirne'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
        Edirne'de 5'inci kattan düşen çocuk toprağa verildi
        Edirne'de 5'inci kattan düşen çocuk toprağa verildi