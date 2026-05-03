        Edirne'de 90 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 21:20 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne eski gişeleri mevkisinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu.

        Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunk ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 2 bin 5 avro ve 3 dolar ele geçirildi.

        Olayla ilgili Moldova uyruklu V.C. ve P.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
