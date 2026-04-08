Edirne'de balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Edirne'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Lala Şahin Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.D, Cumhuriyet Mahallesi’nde 5'inci kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle birinci kattaki terasa düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, A.E.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.