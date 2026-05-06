Edirne'de devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı

Edirne’de kontrolden çıkarak devrilen kapalı kasa panelvanın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 MCT 405 plakalı araç, Oğulpaşa köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü C.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

