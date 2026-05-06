Edirne'de uluslararası çeltik çalıştayı başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, çeltik üretiminde plan ve stratejinin çok önemli olduğunu belirtti.



Sezer, Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye'deki çeltiğin yüzde 43'ünün Edirne, bunun da yüzde 25'inin İpsala Ovası'nda üretildiğini ifade etti.



"Çeltiğin başkenti"nde 500 bin dekarda üretim yapıldığını belirten Sezer, çeltik için suyun hayati önem taşıdığını dile getirdi.



Dünyada iklim belirsizliği yaşandığına değinen Sezer, "Geçen yıl kuraklık açısından çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Neredeyse ürünlerimizin büyük bir kısmını kaybedecektik. Bir buğday ya da başka bir tarım ürünü gibi değil, çok maliyeti olan bir üründen söz ediyoruz. Çeltikte öngörülebilirlik bir plan ve stratejinin olması çok önemli." dedi.



Vali Sezer, suyun ve arazi maliyetlerinin planlandığı, uygun tohumun bulunduğu, pazar ve markalaşmanın olduğu stratejilerin mutlaka konuşulması gerektiğini kaydetti.



CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da Edirne'de son iki yıldır susuzluk probleminin yaşandığını söyledi.



Kısa vadeli akılcı çözümler üretilmeye çalışıldığını ancak mahsulünü kaybeden üreticilerin olduğunu anlatan Yazgan, "Suyun nasıl kullanılacağı ve bunların doğru planlanması önemli." dedi.



Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal ise bitkisel üretim için toprak, su ve tohumun hayati unsur olduğunu bildirdi.



Dünyayla rekabet edebilmek için milli ve yerli çeşitlerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Çakal, "Bu noktada Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve enstitüleri vasıtasıyla ciddi manada hem bitki hem de hayvan genetik kaynaklarının korunması ve bunların ıslah edilmesini sağlıyor. Dayanıklı çeşitler yetiştirilmesine çalışıyor." dedi.



Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de çeltiğin ekonomik değeri ve gıda güvenliği açısından özel bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.



Edirne'de güçlü altyapı ve deneyimli üreticilerle çeltik üretimini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Köse, çalıştayın da üretimin artmasına katkı sunacağını kaydetti.



Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise Türkiye'nin çeltik tarımında verim açısından dünyada 5. sırada yer aldığını anımsattı.



Yeni geliştirilen çeşitlerin verimi artırdığına dikkati çeken Tülek, enstitü olarak yeni çeşit çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer de iklim değişikliğinin bölgede ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, çeltik üretiminde susuzluk sorununun çözümüne destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Sezer ve milletvekillerine teşekkür etti.



Çalıştay, çeltik üretimi ve üretimde kullanılan tekniklere yönelik sunumlarla sürdü.



Katılımcılara çeltikten yapılan 15 farklı çeşit pilav ikram edildi.



Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, üreticiler ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay 8 Mayıs'ta sona erecek.

