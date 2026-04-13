        Edirne'de Dünya Sanat Günü kapsamında sergi düzenlendi

        Edirne'de Sanat Dernekleri Platformu (SADER) tarafından Dünya Sanat Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirilen etkinlikte 40 ressama ait 60 eser sergilendi.

        Etkinlikte ayrıca şairler ve yazarlar da okurlarıyla buluşarak imza günü düzenledi.

        Sanat Dernekleri Platformu (SADER) Başkanı Nazmi Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatın her dalını desteklemek ve halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Edirnelilerin sanata ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Metin, etkinliğin 5 Mayıs'ta Silivri'de, 19 Mayıs'ta Şarköy'de, 16 Haziran'da ise Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtti.

        ETSO'daki sergi 17 Nisan Cuma’ya kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

