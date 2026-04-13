Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Aday öğrenciler Geleceğe İlk Adım Projesi'yle Trakya Üniversitesini tanıyor

        –Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Geleceğe İlk Adım Trakya Üniversitesi Projesi kapsamında lise son sınıf öğrencileri, üniversiteyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aday öğrenciler Geleceğe İlk Adım Projesi'yle Trakya Üniversitesini tanıyor

        –Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Geleceğe İlk Adım Trakya Üniversitesi Projesi kapsamında lise son sınıf öğrencileri, üniversiteyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

        Edirne’de öğrenim gören öğrencilerin meslek seçimlerine yön vermek amacıyla başlatılan proje, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in açılış konuşmasıyla başladı.


        Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen programda Hatipler, meslek seçiminden önce iyi insan olmanın önemine dikkat çekerek Trakya Üniversitesinin akademik gücüne vurgu yaptı.

        Proje kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı fakültelerini ziyaret ederek akademik birimler ve meslek alanları hakkında doğrudan bilgi alıyor. İlk ziyaretin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine gerçekleştirildiği programda öğrencilere fakültenin eğitim yapısı ve klinik imkanları tanıtıldı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Tıp Fakültesi’nin güçlü altyapıya sahip olduğunu ve akredite eğitim programıyla öğrencilere geniş bir klinik deneyim sunduğunu belirtti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ise programın öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre planlandığını ifade ederek projenin verimli geçmesini temenni etti.

        Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Işık Çetintav da ziyaretlerin öğrenciler için önemli bir başlangıç niteliği taşıdığını kaydetti.

        24 Nisan'a kadar devam edecek proje kapsamında öğrencilerin üniversiteyi erken dönemde tanımaları ve mesleki yönelimlerini daha sağlıklı belirlemeleri hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!

        Benzer Haberler

        Edirne'de taşkın alanında sivrisinekle mücadele çalışmaları dronla sürdürül...
        Edirne'de taşkın alanında sivrisinekle mücadele çalışmaları dronla sürdürül...
        Edirne'de yüzme milli takım seçmeleri yapılacak
        Edirne'de yüzme milli takım seçmeleri yapılacak
        25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı 15 N...
        25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı 15 N...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı
        Uzunköprü'de polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı