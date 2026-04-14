Dondurarak kuruttukları meyveleri ihraç ediyorlar

DOĞUKAN VURGUN - Trakya Üniversitesi bünyesindeki Trakya Teknopark'ta faaliyet gösteren bir şirket, geliştirdiği dondurarak kurutma sistemiyle meyve ve sebzelerin besin değerlerini büyük ölçüde koruyarak işliyor, ürünlerini de yurt dışına ihraç ediyor.



Gıda alanında faaliyet gösteren şirket, kurucularından Doç. Dr. Buket Aşkın ve ekibinin geliştirdiği özel sistemle meyve ve sebzeleri alışılmış yöntemlerin aksine ısıtarak değil dondurarak kurutuyor.



Sistemde ürünler önce sıfırın altında 40 dereceye kadar donduruluyor, ardından içlerindeki su özel yöntemlerle uzaklaştırılıyor. Bu sayede meyve ve sebzelerin vitamin ve besin değerleri büyük ölçüde korunurken, ürünlerin raf ömrü de uzuyor.



Dondurarak kurutma yöntemiyle elde edilen ürünler, soğuk zincire ihtiyaç duyulmaksızın depolanabiliyor ve taşınabiliyor. Bu durum da lojistik ve depolama süreçlerinde önemli maliyet avantajı sağlıyor.



Yenilikçi üretim modeliyle dikkati çeken proje, TÜBİTAK tarafından da ödüle layık görüldü.



- "Destek vermeye devam edeceğiz"



Trakya Teknopark Genel Müdürü Işık Çetintav, AA muhabirine, şirketin ilk başvurusundan itibaren projeye büyük önem verdiklerini söyledi.



Firmanın Teknopark bünyesine dahil edilmesiyle ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir güven zemini oluşturduğunu belirten Çetintav, "Firmamızın Teknopark bünyesinde yer alması, ulusal ve uluslararası alanda güven inşa edeceği için kendilerine sonsuz destek verdik. Bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Artık firmamız ihracat yapacak konuma gelmiştir. Bu başarıdan dolayı son derece mutluyuz ve her zaman tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



- "Genç bir şirket olmamıza rağmen ürünlerimizi yurt dışına ihraç ediyoruz"



Şirketin kurucularından Aşkın ise dondurarak kurutma yönteminin klasik kurutma tekniklerinden farklı olarak ürünlerin doğal yapısını koruduğunu anlattı.



Meyve ve sebzelerin besin değerlerinin yüzde 96 oranında muhafaza edilebildiğini ifade eden Aşkın, genç bir şirket olmalarına rağmen ürünlerini yurt dışına göndermeye başladıklarını söyledi.



İhraç ülkelerini genişletmeye çalıştıklarını anlatan Aşkın, "Bu yöntem bize meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini ve besin özelliklerini yüzde 96 oranında koruma imkanı sağlıyor. Genç bir şirket olmamıza rağmen dilimlenmiş meyve ve sebze ürünlerimizi yurt dışına ihraç ediyoruz. Özellikle Yunanistan ile geliştirdiğimiz çeşitli iş birlikleri bulunuyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile de planlama ve anlaşma sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.



Şirket bünyesinde akademik kadroyla yoğun AR-GE çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Aşkın, TÜBİTAK projesi sonucunda ortaya çıkan prototip ürünü ticarileştirmek istediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti.



Aşkın, Trakya Teknopark çatısı altında yer almanın, geliştirdikleri teknolojiyi müşterilere daha kolay anlatma ve sunma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

