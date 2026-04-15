        Edirne'de sınırı geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

        Edirne'de sınırı geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

        Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 15.04.2026 - 13:27
        Edirne'de sınırı geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

        Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Kiremitçisalih köyünde askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

        FETÖ üyeliğinden aranan E.K, dolandırıcılık suçundan kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.Ö. ile zanlıların sınırdan yasa dışı şekilde geçmesine yardımcı olan Ş.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

