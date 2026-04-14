Trakya Üniversitesi Birimler Arası Spor Oyunları Turnuvası başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, personelin bir araya gelerek motivasyonunu artırmak ve sporun birleştirici gücünü kampüse yaymak amacıyla düzenlenen turnuva futbol ve voleybol maçlarıyla başladı.



Ayşekadın Yerleşkesi’ndeki halı saha ve spor salonunda oynanan müsabakalarla start alan turnuvanın başlangıç vuruşunu Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler yaptı.



Açılışta personelle sohbet eden Hatipler, sporun birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.



Törene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.







