25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı.



Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Pazarı'ndaki fuarın açılışında, münbit topraklara sahip Trakya'da tarım aletleri üreten önemli firmaların olduğunu söyledi.



Bu alanda teknoloji üreten firmaların Edirne'de sayılarının çoğalmasını ümit ettiğini belirten Sezer, "Üretim yapıyoruz, teknolojiyi seviyoruz, teknolojiyi takip ediyoruz fakat aynı zamanda bu üretimi destekleyecek sanayiyi de ayağa kaldırmamız lazım." dedi.



Sezer, Edirne'de 4 organize sanayi bölgesinin kurulduğunu, bu bölgelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle belirli fabrikaların yapılmasını amaçladıklarını dile getirdi.



Bu fabrikalardan birinin kurulumunu tarım aletleri üretecek bir firmanın üstlendiğini ifade eden Sezer, "Bu alanda yatırım yapmak isteyenler olursa onları desteklemeye hazırız ve bu organize sanayilerimizin önemli bir kısmını tarım aletleri ve teknolojisine dayalı fabrikaların doldurmasını çok isteriz." diye konuştu.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, fuarın Edirne açısından önemli olduğunu belirtti.



Tarımın, bölge açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Gencan, "Hem üreticimize her anlamda destek olabilmek, diğer taraftan doğru tarım tekniklerini onlara ulaştırabilmek adına mücadele veriyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu fuarların da tecrübe paylaşımı açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da fuarı çiftçilerin işlerinin yoğun olmadığı nisan ayında düzenleyerek satıcı ile gerçek müşterileri buluşturacaklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından Sezer, Gencan, Irmak ve protokol, açılış kurdelesini kesti, stantları gezerek bilgi aldı.



Fuar, 18 Nisan'da sona erecek.

