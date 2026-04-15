        Edirne Haberleri Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için geri sayım başladı

        Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliklerle bahar coşkusu yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi'nde düzenlenecek şenliklerin bu yıl da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağı belirtildi.


        Açıklamada, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan şenliğin, Edirne’nin tarihi atmosferiyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunduğu ifade edildi.


        Roman kültürünün renkli unsurlarının öne çıktığı etkinliklerde, müzik, dans ve çeşitli gösterilerle baharın gelişinin kutlanacağı aktarıldı.


        Tunca Nehri kıyısında başlayacak kutlamaların 5 Mayıs sabah saatlerinden itibaren devam edeceği belirtilen açıklamada, Sarayiçi’nde Kakava ateşinin yakılacağı kaydedildi.


        Şenlikler kapsamında yerel ve ulusal sanatçıların konser vereceği, yurt içi ve yurt dışından ekiplerin sahne alacağı, çeşitli dans ve gösterilerin düzenleneceği bildirildi.


        Açıklamada, 6 Mayıs sabahı günün ilk ışıklarıyla birlikte Sarayiçi'nde buluşacak ziyaretçilerin, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde dilek ritüellerini gerçekleştireceği ifade edildi.


        Belediye Başkanı Filiz Gencan da şenliklerin eğlenmenin, umut etmenin ve baharı karşılamanın önemli bir simgesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşları ve misafirleri etkinliklere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

