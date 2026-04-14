        Edirne Haberleri Edirne Valisi Sezer'den kamu yatırımlarının yapım aşamasında kontrol edilmesi uyarısı

        Edirne Valisi Sezer'den kamu yatırımlarının yapım aşamasında kontrol edilmesi uyarısı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu ihaleleri ve yapım işlerinin sağlıklı şekilde sonuçlanması için kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer'den kamu yatırımlarının yapım aşamasında kontrol edilmesi uyarısı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu ihaleleri ve yapım işlerinin sağlıklı şekilde sonuçlanması için kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

        Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihale ve yapım süreçlerinin mevsim şartları iyi değerlendirilerek hızla sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

        İhale edilen bir işin sağlıklı yürütülmesinin o işe başlamak kadar önemli olduğunu dile getiren Sezer, "Bir iş yanlış başlayınca yanlış gidiyor, düzeltmek daha fazla zaman, emek ve prosedür gerektiriyor. Çok güzel işler yapıldı bitti ama şuanda ihalesini feshettiğimiz, yeniden ihaleye çıktığımız kangren olmuş işlerimiz de var. Bu işler nereden baksanız bir iki sene bizlerin yapacağı hizmetleri öteliyor." dedi.

        Sezer, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2026 yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 233 projenin yer aldığını belirtti.

        Bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 102 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Sezer, projeler için önceki yıllarda 41 milyar lira harcandığını, 2026 yılında da 17,4 milyar lira ödenek kullandırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

        Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

