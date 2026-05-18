Edirne'de Eğitime Destek Platformu Toplantısı düzenlendi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Eğitime Destek Platformu Toplantısı'na katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati, kamu kurumlarının temsilcileri ve platform üyeleri yer aldı. Toplantıda kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine yönelik projeler ile eğitime sağlanan destekler değerlendirildi. Vali Sezer, eğitim alanında yürütülen çalışmaların önemine değinerek, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının öğrencilerin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

