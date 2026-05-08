Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.



Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimde, İnönü Caddesi'nde bir motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.



Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücü B.Ö'ye "kask takmamak" ve "akrobatik hareketlerle motosiklet sürmek" maddelerinden 56 bin lira ceza uygulandı.



Sürücü belgesi daha önce 2 ay geri alınan B.Ö'nün sürücü belgesi süresiz iptal edildi, motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.



Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sürücünün motosikletin ön tekerini kaldırmış vaziyette trafikte seyrettiği görülüyor.

