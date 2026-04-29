Edirne'de okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı
Edirne'de okul güvenliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devecihan Kültür Merkezi'nde Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, alınan tedbirler, uygulamaya konulması değerlendirilen ilave tedbirler ve paydaşlar arası koordinasyonun sağlanması konuları görüşüldü.
Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilgili kurum müdürleri ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
