        Edirne'de ölümle sonuçlanan lunapark kazasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de lunaparkta "sıfır yerçekimi" adlı oyun aletinden düşerek hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında lunaparkta inceleme yapan polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere 6 kişiyi emniyete götürdü.

        Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, lunapark işletmecisi ile bir çalışanı gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        İki gün önce İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta S.Ç. (29), bindiği oyun aletinden düşerek ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

