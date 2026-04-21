        Edirne'de sokakta beslenen kediyi tüfekle öldüren sanığa 5 ay hapis

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Edirne'nin İpsala ilçesinde sokak kedilerine av tüfeğiyle ateş ederek birinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis verildi.

        İpsala 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları, müşteki H.B. ve müşteki avukatı katıldı. Sanık K.G. ise duruşmaya gelmedi.


        Duruşmada müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları ise müvekkilin üzerine atılı suçların şüphe boyutunda kaldığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.


        Cumhuriyet savcısı ise sanığın müşteki H.B. tarafından beslenen sokak kedilerine ateş ederek birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığa Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca önce 6 ay hapis verdi. Söz konusu ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle 5 aya düşürüldü.

        - 5 yıl denetime tabi tutulacak

        Mahkeme heyeti, sanığın geçmişinde tekerrüre esas sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı vererek, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.


        Ayrıca suçta kullanılan av tüfeklerinin müsaderesine, sanığın 45 bin lira vekalet ücreti ile bin 70 lira yargılama giderini ödemesine hükmedildi.

        Karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

        -Olay

        İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde 23 Ağustos 2025'te yaşanan olay sonrası müşteki H.B, komşusu K.G'nin beslediği sokak kedilerinden birini tüfekle öldürdüğü, diğerini de yaralandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yapılan incelemede kedilerin K.G. tarafından tüfekle vurulduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!

        Benzer Haberler

        Edirne Otogarı'nda ihaleler gerçekleşti
        Edirne Otogarı'nda ihaleler gerçekleşti
        Sınır kapısında yolcu otobüsünde 1 milyon 40 bin lira ele geçirildi
        Sınır kapısında yolcu otobüsünde 1 milyon 40 bin lira ele geçirildi
        Edirne'de Mimar Sinan'ı anma programında "mimaride görsel kültür izleri" ko...
        Edirne'de Mimar Sinan'ı anma programında "mimaride görsel kültür izleri" ko...
        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Sezer başkanlığında...
        Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Sezer başkanlığında...