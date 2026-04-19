Edirne'de tıra çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Ş'nin kullandığı 41 AIM 905 plakalı panelvan Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen K.I. idaresindeki CE 5452 XF plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada M.Ş. ve panelvanda yolcu olarak bulunan P.O.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
M.Ş. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panelvanın trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpması yer alıyor.
