Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, R.K. (66), Yörük Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen E.P. (36) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında R.K, tabancayla E.P'ye ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen E.P'nin cesedi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
R.K, polis ekiplerince yakalandı.
