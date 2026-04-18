        Edirne'de Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği etkinliklerde devam ediyor

        Edirne'de Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği etkinliklerde devam ediyor

        Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Giriş: 18.04.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Edirne'de Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği etkinliklerde devam ediyor

        Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Edirne Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince düzenlenen "Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği" çocukları ve gençleri ağırlıyor.

        61 yayınevi ve 81 yazarın yer aldığı şenlikte yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştiriliyor. Yazarlar yayınevi stantlarında kitaplarını imzalıyor.

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, etkinlik çadırında "Dostluğa Dair" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

        Aktay, insan için en iyi dostun kitap olduğunu söyledi. İnsanın gerçek somut dostluklara ihtiyaç duyduğunu da belirten Aktay, "Erdeme, ortak değere, inanca ve hedefe bağlı dostluk gerçek dostluktur. Bu dostluk ebedi bir dostluktur. Mazlumların hakkını savunma yolunda verilen mücadelede bazı insanlar yol arkadaşlığı yaparlar. Bunun erdemi üzerine düşünürler ve bu dostluk sizi ilelebet kardeş kılar." dedi.

        Söyleşilerin yanı sıra etkinlik çadırında çocuklara yönelik bilim ve Hacivat Karagöz gösterisi de sunuldu.

        Meddah Yusuf Duru'nun sunumu da izleyicilerden ilgi gördü.


        Şenliğin resmi açılışı yarın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği 26 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer koruyucu aileyi ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer koruyucu aileyi ziyaret etti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Prof. Dr. Öztürk: Dış aydınlatma ve mavi ışık maruziyeti, hastalıklarla ili...
        Prof. Dr. Öztürk: Dış aydınlatma ve mavi ışık maruziyeti, hastalıklarla ili...
        Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
        Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı