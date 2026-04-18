Edirne'de Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği etkinliklerde devam ediyor

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen kültür ve bilim şenliği çeşitli etkinliklerle sürüyor.



Edirne Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince düzenlenen "Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği" çocukları ve gençleri ağırlıyor.



61 yayınevi ve 81 yazarın yer aldığı şenlikte yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştiriliyor. Yazarlar yayınevi stantlarında kitaplarını imzalıyor.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, etkinlik çadırında "Dostluğa Dair" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.



Aktay, insan için en iyi dostun kitap olduğunu söyledi. İnsanın gerçek somut dostluklara ihtiyaç duyduğunu da belirten Aktay, "Erdeme, ortak değere, inanca ve hedefe bağlı dostluk gerçek dostluktur. Bu dostluk ebedi bir dostluktur. Mazlumların hakkını savunma yolunda verilen mücadelede bazı insanlar yol arkadaşlığı yaparlar. Bunun erdemi üzerine düşünürler ve bu dostluk sizi ilelebet kardeş kılar." dedi.



Söyleşilerin yanı sıra etkinlik çadırında çocuklara yönelik bilim ve Hacivat Karagöz gösterisi de sunuldu.



Meddah Yusuf Duru'nun sunumu da izleyicilerden ilgi gördü.





Şenliğin resmi açılışı yarın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.



Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği 26 Nisan'da sona erecek.

