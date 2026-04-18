Edirne Valisi Sezer koruyucu aileyi ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruyucu aileyi evinde ziyaret etti.
Giriş: 18.04.2026 - 11:35
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti Edirne'de koruyucu aile olan Gülşen ve Osman Büyükal çiftine ziyarette bulundu.
Sezer, Büyükal ailesine göstermiş olduğu fedakarlık ve sevgi dolu yaklaşım ile devletin şefkat eli olan koruyucu aile sistemine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
