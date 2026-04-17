Edirne'deki yüzme milli takım seçmeleri başladı

Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri dolayısıyla açılış seremonisi düzenlendi. Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonun açılışında, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anıldı. Açılış sonrası 200 metre karışık yarışları gerçekleştirildi. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da müsabakaları izledi. Seçmelere 42 şehirden 176 kulüpten 937 sporcu katılıyor.

