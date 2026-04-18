Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'de çocuk yazarların yazdığı kitapların geliri Filistinli akranlarına bağışlanacak

        Edirne'de Plevne İlkokulu öğrencileri, hayal dünyalarını satırlara dökerek hazırladıkları hikaye kitaplarının satışından elde edilecek geliri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinli akranlarına bağışlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 09:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında, sınıf öğretmenleri Bahar Nergis Baran'ın teşvikiyle "serbest etkinlik" derslerinde kaleme sarılan 3. sınıf öğrencileri, kısa sürede dikkati çeken bir çalışmaya imza attı.

        Küçük yazarların kaleme aldığı "Bulutların İçindeki Sır", "İyiliğin Sırrı", "En Güzel Hayal", "Gizli Geçit" ve "Meraklı Dostlar" isimli kitaplar, çocukların isteği üzerine bir yardım kampanyasına dönüştürüldü.

        Edirne Valiliği koordinesinde Edirne Millet Bahçesi'nde açılan "Trakya'nın En Büyük Çocuk Kitap Fuarı"nda kendilerine ayrılan stantta okurlarıyla buluşan minikler, kitaplarını Filistinli çocuklar için imzalıyor.

        Satıştan elde edilen gelir savaşın gölgesinde yaşamaya çalışan Filistinli akranları için bağışlanacak.

        - "Filistin'deki savaşı duyunca daha çok yazmak istedik"

        Minik yazarlardan 3. sınıf öğrencisi Ayşe Rana Sezer, projeye hem okuma alışkanlığını artırmak hem de dünyada anlamlı bir iz bırakmak için başladıklarını söyledi.

        Filistin'de yaşanan dramın kendilerini çok etkilediğini anlatan Sezer, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        "Burada Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için bulunuyoruz. Kazanılan para tamamen oraya gidecek. Filistin'de savaş olduğunu duyunca kitapları daha fazla bastırmayı ve daha çok çalışmayı düşündük. Bu bizim için çok gurur verici. Kitaplarımızı yazarken her aşamada Bahar öğretmenimize okuyorduk. Hatta bir kitabımızda onu 'Süper Bahar' ismiyle kahraman bile yaptık. Onu çok seviyoruz."

        Öğrenciler İzel Özkan ve İnci Şahin de tüm Edirnelileri kitap fuarındaki stantlarına davet ederek elde edilen gelirle Filistinli akranlarının yaralarını bir nebze olsun sarmak istediklerini ifade etti.

        Minik yazarlar ayrıca, tedavi süreci devam eden öğretmenleri Bahar Nergis Baran’a da stanttan selam göndererek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        - "Hayallerini yardımlaşma ile birleştirdiler"

        Rahatsızlığı nedeniyle şenliğe katılamayan sınıf öğretmeni Bahar Nergis Baran'ın yerine öğrencilerle ilgilenen öğretmen Gülcan Ağcalı ise çocukların büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

        Projenin bir okul etkinliğinden dünya çapında bir duyarlılığa evrildiğini belirten Ağcalı, şunları kaydetti:

        "Bahar öğretmenimiz birinci dönem 'Dilimizin Zenginlikleri' kapsamında çocuklarımızı teşvik etmiş. Çocuklar da bu süreci çok güzel yürüttü. Ortaya çıkan ürünler o kadar kıymetliydi ki bunları kitap haline getirmeye karar verildi. İşin boyutu sadece bir okul etkinliği olarak kalmadı, Filistinli çocuklara bir yardım eline dönüştü. Çocuklar hayallerinin peşinden koşarken dünyayı güzelleştirdiler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

