Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ilçeye kazandırılan yeni iş makineleriyle belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerman belediye önünde düzenlenen programda, belediye tarafından araç filosuna 4 tonluk ekskavatör ile 14 tonluk ekskavatörün dahil edildiğini ifade etti.

        Yatırımın özellikle altyapı, yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Kerman, "Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç filomuza yeni iş makineleri kazandırdık. Daha güçlü yarınlar için durmadan çalışıyoruz." dedi.

        - İl Genel Meclis Üyesinden üreticiye ziyaret

        AK Parti İpsala İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Kumdere köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        İlkdoğmuş, ziyaret kapsamında işletmenin üretim süreçleri ve hayvancılık faaliyetleri hakkında işletme sahibi İbrahim Göksu’dan bilgi aldı.

        Tesisin kendi süt yemini üretmesinin dikkat çekici bir çalışma olduğunu belirten İlkdoğmuş, "Günlük 2.5 ton süt üretimi gerçekleştiren işletme bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Özverili çalışmaları dolayısıyla üreticimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

        Edirne'de Turizm Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ​Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları gerçekleştiriliyor.

        Edirne Gençlik Merkezi'nde başlayan satranç turnuvasını Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

