İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ilçeye kazandırılan yeni iş makineleriyle belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti.



Kerman belediye önünde düzenlenen programda, belediye tarafından araç filosuna 4 tonluk ekskavatör ile 14 tonluk ekskavatörün dahil edildiğini ifade etti.



Yatırımın özellikle altyapı, yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Kerman, "Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç filomuza yeni iş makineleri kazandırdık. Daha güçlü yarınlar için durmadan çalışıyoruz." dedi.



- İl Genel Meclis Üyesinden üreticiye ziyaret



AK Parti İpsala İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Kumdere köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesini ziyaret etti.



İlkdoğmuş, ziyaret kapsamında işletmenin üretim süreçleri ve hayvancılık faaliyetleri hakkında işletme sahibi İbrahim Göksu’dan bilgi aldı.



Tesisin kendi süt yemini üretmesinin dikkat çekici bir çalışma olduğunu belirten İlkdoğmuş, "Günlük 2.5 ton süt üretimi gerçekleştiren işletme bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Özverili çalışmaları dolayısıyla üreticimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



- Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor



Edirne'de Turizm Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ​Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları gerçekleştiriliyor.



Edirne Gençlik Merkezi'nde başlayan satranç turnuvasını Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

