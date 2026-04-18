        Türkiye'deki çifte vatandaşlar seçim için Bulgaristan'a gidiyor

        Türkiye'de yaşayan bazı çifte vatandaşlar, yarın yapılacak genel seçimlerde oy kullanmak üzere sınır kapılarından çıkış yaparak Bulgaristan'a geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen çifte vatandaşlar, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Bulgaristan’a giriş yapıyor.

        Bursa’dan Bulgaristan’ın Mestanlı kentine giden İbrahim Karamahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanmak için yola çıktıklarını belirterek, “Sürecin uzamadan sonuçlanması ve kalıcı çözümler üretilmesi herkes için hayırlı olur.” dedi.

        Bursa’dan Kırcaali’ye giden Raif Öztürk de seçimlerde oy kullanacağını ifade ederek, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

        Bulgaristan’da seçmenler, son 5 yılda 8’inci kez sandık başına gidiyor.

        Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oy kullanabildikleri gibi Bulgaristan’a giderek de oy verme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

