        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'deki yüzme milli takım seçmelerinde 3 Türkiye rekoru kırıldı

        Edirne'de, dün başlayan milli takım seçmeleri ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 3 Türkiye rekoru kırdı.


        Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Emre Onuş, 200 metre karışık erkekler mesafesinde yüzdüğü 1:59.67'lik derecesiyle 18 yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

        Enka Spor Kulübü sporcusu Arel Gültekin 100 metre erkekler mesafesinde 53.37'lik derecesiyle 16 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

        Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Serhat Kasal da 50 metre kurbağalama erkekler mesafesinde 29.14'lük derecesiyle 16 yaş Türkiye rekorunu kırma başarısını gösterdi.

        Seçmeler yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

