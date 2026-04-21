Edirne'de yaz kuraklığının görüldüğü bölgelerde kanola alternatif ürün oldu

GÖKHAN BALCI - Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bölgede etkili olan yaz kuraklığı dolayısıyla ayçiçeğine en güçlü alternatifin kanola olduğunu belirterek, bu stratejik bitkinin ekim alanlarında önemli artış yaşandığını bildirdi.



Köse, AA muhabirine, kanolanın Trakya için sadece bir yağ bitkisi olmadığını, aynı zamanda yüksek protein oranı ve mineral dengesiyle arıcılık faaliyetleri için de hayati önem taşıdığını belirtti.



Edirne'de kanola üretiminin son yıllarda ivme kazandığını ifade eden Köse, "2024 yılında 27 bin dekar olan ekim alanımız, 2025'te 53 bin dekara yükseldi. Bu yıl ise yaklaşık 95 bin dekar seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladık. Sadece alan değil, verim beklentimiz de yüksek. Dekardan ortalama 340 kilogram ürün almayı hedefliyoruz." dedi.



Kuraklığın vurduğu bölgelerde ayçiçeğine alternatif olarak kanolayı desteklediklerini anlatan Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile boş alanların üretime kazandırıldığını söyledi.



Kanolanın kurak alanda dengeleme ürünü olduğunun altını çizen Köse, "Lalapaşa ve çevre köylerde ayçiçeğinde yaşanan verim kaybını, su stresine daha dayanıklı olan kanola ile dengeliyoruz. Ayçiçeğinde korkulacak bir durum yok, alanlarımızı koruyoruz. Kuraklığı yaşayan, su sorunu yaşayan bölgelerde verimi daha iyi olduğu için alternatif olarak kanola üretimini destekliyoruz. Bu kapsamda ne ayçiçeğinde ne kanolada bu yıl yağışların da etkisiyle bir verim kaybı yaşamayacağımızı düşünüyoruz." dedi.



- Rekolte beklentisi yüksek



Çömlekakpınar köyü muhtarı Vedat Çınar, köylerinde 2 bin 750 dekarlık alanda sarı çiçeklerin açtığını ve kış yağışlarıyla mükemmel bir gelişim süreci yaşandığını dile getirdi.



Üreticinin arıları koruma konusunda çok hassas olduğunu vurgulayan Çınar, ilaçlamaların arıların uçuş saatleri dışında, sabah erken ve akşam geç saatlerde yapıldığını kaydetti.



Bakanlığın hibe tohum desteğiyle ekim alanını iki katına çıkaran üretici Tahsin Altıntaş ise "Kış yağışları yüzümüzü güldürdü, inşallah bereketli bir hasat sezonu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

