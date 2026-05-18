Edirne'de "Yeşil Fest" düzenlendi.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Gençlik Haftası kapsamında "Yeşil Fest" gerçekleştirildi.



Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te düzenlenen festivalde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gruplar konser verdi.



Fener alayı ile sona eren festivale Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve öğrenciler katıldı.







