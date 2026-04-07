Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sibel Yıldırım ve mütevelli heyet kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Edirne'de yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri, sivil toplum çalışmalarının güçlendirilmesi ve kentte toplumsal faydayı artırmaya yönelik iş birlikleri ele alındı.



Görüşmede ayrıca vakıf ile belediye arasında yerel ve ulusal ölçekte gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve sosyal destek çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Edirne'nin sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette özellikle eğitim, sosyal destek, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal farkındalık projeleri kapsamında geliştirilebilecek yeni çalışmalar da gündeme geldi.



- Dünya Romanlar Günü paneli düzenlenecek



Keşan ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında, "Roman Kimliği: Tarih, Gençlik ve Gelecek Perspektifi" paneli düzenlenecek.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre panel Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda 8 Nisan'da saat 14.00’te başlayacak.



Toplumda Roman kimliğinin tarihsel süreci, gençliğin rolü ve geleceğe yönelik perspektiflerin ele alınacağı panelde, Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, Gençlik Perspektifi adına Murat Vardar, Sosyolog Prof. Dr. İhsan Çetin ile gazi ve aktivist Hasret Dinç konuşma yapacak.



- KOOPBİS Veri Girişleri Eğitimi verildi



Kooperatiflerin Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) veri giriş süreçlerine yönelik eğitim düzenlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre eğitimde, kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerine KOOPBİS sistemi üzerinden yapılması gereken veri girişleri, yükümlülükler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.



Katılımcılara ortak kayıtlarının sisteme aktarılması, genel kurul öncesi yüklenmesi gereken belgeler ve sistemin etkin kullanımı hakkında da bilgi verildi.

