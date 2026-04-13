Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'de gazeteci Feyzullah Aktan son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürekli basın kartı sahibi gazeteci Feyzullah Aktan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Keşan Devlet Hastanesinde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Aktan, hekimlerin müdahalelerine rağmen 99 yaşında yaşamını yitirdi.

        Aktan için ikindi vakti Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Aktan'ın çocukları Cengizhan Aktan, Oğuz Yaşar Aktan ve Gülder Aktan Esim taziyeleri kabul etti.

        Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Tabutunun üzerine, yarım asrı aşkın süredir Keşan'da yayımlanan Önder gazetesinin bir nüshası konulan Aktan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Yenipazar'da 1927 yılında dünyaya gelen Aktan, 1935'te ailesiyle Türkiye'ye göç etti.


        Mesleğe Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1951 yılında Özdilek gazetesinde başladı.


        Aktan, yıllar içerisinde muhabirlik, foto muhabirliği, düzeltmenlik ve yazı işleri müdürlüğü, ulusal gazetelerde muhabirlik yaptı.

        Aktan, 1962'de Önder gazetesini kurdu. Keşan'a taşınması sonrası gazetenin idaresini de bu ilçeye taşıdı.


        Köşe yazılarını "Kurtkapanı" mahlasıyla kaleme alan Aktan, gazetesini yarım asrı aşkın süre kesintisiz yayımladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
