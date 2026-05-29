Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 16:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Edirne’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi mekanları ile gastronomi duraklarına ilgi gösterdi.

        Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi, bayram boyunca en çok ziyaret edilen noktaların başında yer aldı. Ziyaretçiler, Selimiye Meydanı ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Edirne’nin gastronomi turizminin önemli lezzetlerinden tava ciğerine olan talep de bayramda arttı. Kentteki ciğerci esnafında yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerin önünde kuyruklar oluştu.

        Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kurban Bayramı süresince kentte yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Bayramın hareketli geçtiğini belirten İmrak, “Edirne’de Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi coşkulu geçiyor. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Vatandaşlar hem Selimiye Camisi’nde ibadet ediyor hem de Edirne’nin meşhur ciğerini tatmak için kente geliyor. Bayram boyunca oldukça yoğun ve güzel günler yaşadık.” dedi.

        İstanbul’dan gelen Hale Soyer, bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Edirne’ye geldiklerini belirterek, “Ciğer yedik, alışveriş yaptık. Selimiye Camisi’ni geziyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Ordu’dan gelen Celal Burak Ay da Edirne’ye ilk kez geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirtti.


        Ay, Meriç Nehri çevresinde kahvaltı yaptığını ve Selimiye Camisi’nin atmosferinden etkilendiğini dile getirdi.

        Hollanda’dan gelen Mustafa Berkay ise Selimiye Camisi’nin mimarisine hayran kaldığını ifade ederek, “Caminin içini ve renklerini çok beğendik. Nasıl yapıldığına şaşırdık. Henüz ciğer ve köfte yemedik ama tatmak için heyecanlıyız.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        Saros'ta, zehirli 'Pusula Denizanası' görüldü
        Saros'ta, zehirli 'Pusula Denizanası' görüldü
        Kamyonet, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Kamyonet, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Klarnetiyle Türk müziğine caz ve blues dokunuşu katıyor
        Klarnetiyle Türk müziğine caz ve blues dokunuşu katıyor
        Uzunköprü Kaymakamı Köken'den şehit annesine ziyaret
        Uzunköprü Kaymakamı Köken'den şehit annesine ziyaret
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Uzunköprü Kaymakamı Köken'den bayram ziyareti
        Uzunköprü Kaymakamı Köken'den bayram ziyareti