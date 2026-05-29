Kurban Bayramı'nda Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Edirne’de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.



Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi mekanları ile gastronomi duraklarına ilgi gösterdi.



Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi, bayram boyunca en çok ziyaret edilen noktaların başında yer aldı. Ziyaretçiler, Selimiye Meydanı ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Edirne’nin gastronomi turizminin önemli lezzetlerinden tava ciğerine olan talep de bayramda arttı. Kentteki ciğerci esnafında yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerin önünde kuyruklar oluştu.



Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kurban Bayramı süresince kentte yoğunluk yaşandığını söyledi.



Bayramın hareketli geçtiğini belirten İmrak, “Edirne’de Kurban Bayramı her yıl olduğu gibi coşkulu geçiyor. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Vatandaşlar hem Selimiye Camisi’nde ibadet ediyor hem de Edirne’nin meşhur ciğerini tatmak için kente geliyor. Bayram boyunca oldukça yoğun ve güzel günler yaşadık.” dedi.



İstanbul’dan gelen Hale Soyer, bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Edirne’ye geldiklerini belirterek, “Ciğer yedik, alışveriş yaptık. Selimiye Camisi’ni geziyoruz.” ifadelerini kullandı.



Ordu’dan gelen Celal Burak Ay da Edirne’ye ilk kez geldiğini ve kenti çok beğendiğini belirtti.





Ay, Meriç Nehri çevresinde kahvaltı yaptığını ve Selimiye Camisi’nin atmosferinden etkilendiğini dile getirdi.



Hollanda’dan gelen Mustafa Berkay ise Selimiye Camisi’nin mimarisine hayran kaldığını ifade ederek, “Caminin içini ve renklerini çok beğendik. Nasıl yapıldığına şaşırdık. Henüz ciğer ve köfte yemedik ama tatmak için heyecanlıyız.” diye konuştu.

