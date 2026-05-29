        Klarnetiyle Türk müziğine caz ve blues dokunuşu katıyor

        Klarnetiyle Türk müziğine caz ve blues dokunuşu katıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Edirneli klarnet sanatçısı Göksel Zurna, geleneksel Türk müziğini doğaçlama caz ve blues tınılarıyla harmanladığı performanslarıyla dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Klarnetle 6 yaşında tanışan Zurna, dedesi ve babasından öğrendiği müzik kültürünü yıllardır sahnelere taşıyor.

        Uzun yıllar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Halk Müziği Topluluğu'nda görev alan sanatçı, sahne adı "Demlendirici" ile tanınıyor.

        Türk müziğini Batı müziği tınılarıyla sentezlediği doğaçlama performanslarıyla dinleyicilerin ilgisini çeken Zurna, müziği hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

        Zurna, AA muhabirine, yaklaşık 42 yıldır klarnetini elinden düşürmediğini belirtti.

        Ailesinin müzisyen bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Zurna, soylarının Yunanistan’ın Serez kentinden geldiğini ifade etti.

        Kendisinin ailede üçüncü kuşak müzisyen olduğunu dile getiren Zurna, "Soyumuz müzisyen. Elimizden geldiği kadar klarnet çalmaya devam edeceğiz." dedi.

        Sahneye çıktığında büyük heyecan yaşadığını belirten Zurna, performanslarının tamamen doğaçlama geliştiğini söyledi.

        Klarneti çalarken duygularını müziğe yansıttığını anlatan Zurna, "Sahneye çıktığım zaman tamamen doğaçlama çaldığım için o anda ruhuma ne geliyorsa onu yaşıyorum. Klarneti çalarken onu hissediyorum. Doğaçlamada caz ve blues tarzında tınılar katmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        - "Bu anlatılmaz, yaşanır"

        Türk müziğinin içine caz ve blues dokunuşları eklemeye çalıştığını ifade eden Zurna, dinleyicilerin de bu duyguyu hissettiğini belirtti.

        Kendisini dinleyenlere teşekkür eden sanatçı, şunları kaydetti:

        "Tabii ki ben çok büyük bir caz müzisyeni değilim ama elimden geldiği kadar Türk musikisinin içerisinde caz ve blues tınılarını katmaya çalışıyorum. Türkiye gerçekten beni bu yönümle seviyor. Seven halkımıza çok teşekkür ediyorum. Doğaçlama çaldığım için o duyguyu yaşayarak çalıyorum, izleyiciler de bunu anlayabiliyor. Bu anlatılmaz, yaşanır bence."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

