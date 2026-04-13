        Edirne Yeşilbis sporcularından şehitlere saygı turu

        Edirne Yeşilbis sporcularından şehitlere saygı turu

        Yeşilay Edirne Şubesi ve Edirne Yeşilay Spor Kulübü bisiklet grubu Yeşilbis sporcuları, Polis Haftası ve şehitlere saygı turu düzenledi.

        Giriş: 13.04.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Yeşilay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Bigalı köyünden başlayan tura 15 Yeşilbis sporcusu katıldı.

        Anafartalar köyü üzerinden devam eden tur kapsamında Anzak Koyu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Gösteri Alanı, Alçıtepe köyü, Şehitler Abidesi ve Seddülbahir ziyaret edildi.

        Behramlı köyü güzergahını takip eden sporcular, turu Kilitbahir'de tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

