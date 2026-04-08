        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay, vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti.

        Giriş: 08.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay, vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikram etti.

        Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde vizelere hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

        Şube Başkanı Gözde Emel Baytar da ikramda yer alarak öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

        - TÜ Rektörü Hatipler'e ziyaret

        Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Akif Koro ve beraberindeki heyetle görüşen Hatipler, Kosova ile Türkiye’nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

        Gerçekleşen ziyarette, eğitim alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alınırken, öğretmen eğitimi, akademik programlar ve ortak bilimsel çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Köse, seraları inceledi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, sera naylon desteği verilen üreticileri ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, “Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarında Gölgelendirme Örtüsü Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yüzde 75 hibeli sera naylonu desteği verilen Değirmenyeni köyünden Yaşar Kavakçı ve Ferdi Kavakçı’ya ait seralara ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette Köse ve müdür yardımcısı Volkan Diriker, seralarda yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, üreticilerle biber fidesi dikti.

        Köse, üreticilerin emek ve gayretlerinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, örtü altı üretimin Edirne tarımı için stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

        - Tıp öğrencilerine afet farkındalık eğitimi

        AFAD İl Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD personelince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        Eğitim kapsamında arama kurtarma araçları ve malzeme tanıtımı da gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Hastaneye kaldırıldı
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Benzer Haberler

        Edirne'de restore edilen Osmanlı mirası Gazi Mihal Hamamı turizme kazandırı...
        Keşan'da Romanlar Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu
        Edirne Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısı yapıldı
        Edirne'de çocuklara doğa sevgisi sahne üzerinden aktarıldı Edirne'de çevre...
        Kapıkule'de bekleme süreleri 90 saati aşan TIR şoförlerinden basın açıklama...
        Edirne'de 'Dünya Romanlar Günü' kutlandı
