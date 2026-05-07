        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Havsa Belediyesi ve Romanlar Derneği tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Özden, baharın müjdecisi Hıdırellezi hep birlikte coşku ile kutlamanın mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

        Hıdırellez ateşinin yakıldığı programda Edirne Belediyesi Roman dans ekibi ve müzisyenler sahne aldı.

        Şenliğe belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.

        - Trakya Üniversitesi ile TÜİK arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Trakya Üniversitesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında eğitim, öğretim ve akademik alanlarda iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törende, iş birliği protokolü Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler ile TÜİK Başkan Yardımcısı Aydın Keskin Kadıoğlu tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında iki kurum arasında eğitim, öğretim ve akademik çalışmalara yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi, veri temelli araştırmaların desteklenmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

        Törene, Rektör Yardımcısı Ahmet Muzaffer Demir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Cemile Arıkoğlu Ündücü, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali İhsan Meşe, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Işık Çetintav, Rektör Danışmanı Enver Şengül, TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranlıoğlu ile TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir katıldı.

        - Edirne’de huzurevi sakinleri Hıdırellez'i kutladı

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi’nin bahçesinde, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez programı düzenlendi.

        Programa, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak’ın yanı sıra şube müdürü ve kuruluş müdürleri katıldı.

        Etkinlikte huzurevi sakinleri çeşitli programlarla Hıdırellez coşkusunu yaşadı.

        - AGD Edirne Şubesinden Kızılay Edirne Şubesine ziyaret

        Türk Kızılay Edirne Şubesini, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi yönetimi ziyaret etti.

        Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Başkan Yardımcısı Muhammed Şahin ile üyeler Selim Kaya ve Recep İriş, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar'ı ziyaret etti.

        Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulurken, Baytar nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

