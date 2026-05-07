Edirne'de çeltik üretimi değerlendirildi
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çeltik üretimine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 07.05.2026 - 09:21
Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.
Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de yer aldı.
Görüşmede, çeltik üretimindeki mevcut durum, ekiliş alanları, su yönetimi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
