AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yağmur ve şükür dualarına katıldı.



İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Musabeyli, Kemalköy ve Avarız köylerindeki yağmur ve şükür dualarına katılım sağladı.



Vatandaşlarla sohbet eden İba, köy muhtarlarına ev sahipliği için teşekkür etti.



İba, toprağın ve hasadın bereketi için edilen tüm duaların kabul olmasını diledi.



- Özel gereksinimli bireyler piknik yaptı



Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler piknik yaptı.



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler için piknik düzenlendi.



Piknikte özel gereksinimli bireyler doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi, sosyal ve sportif faaliyetlere katılım sağladı.



- Şükür duası yapıldı



İpsala Hacıköy'de şükür duası yapıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, duaya Milletvekili Fatma Aksal, Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.



Dua sonrası Aksal, Sevgili ve Kerman vatandaşlarla sohbet etti.



- Tetkik eğitim verildi



Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine HACCP Tetkik Eğitimi verildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli ve Bakanlık eğitmeni Kadir Süzme tarafından, gıda kontrol görevlilerine yönelik HACCP Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen eğitimde, gıda güvenilirliği, HACCP sisteminin uygulanması, denetim süreçleri ve tetkik esasları hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu.



İl Müdürü İslam Köse de eğitime katılım sağlayarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasında eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.







