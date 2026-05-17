Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

