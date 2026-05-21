Edirne’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik "Göç İdaresi Başkanlığı Hizmet Modelleri ve İnsan Ticareti ile Mücadele" konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.



Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, Göç İdaresi Başkanlığının hizmet modelleri ile insan ticaretiyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Göç İdaresi Uzmanı Mahmut Sarp’ın sunum yaptığı programda, insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, mağdur destek mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.



Programa, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Erdinç Topçu ve İbrahim Irmak da katıldı.



Eğitim, personelin yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.



- Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne ziyaret



Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret etti.



Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş’tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Ziyarette, laboratuvarda yürütülen analiz faaliyetleri, denetim süreçleri ve gıda güvenilirliğine yönelik çalışmalar ele alındı.



Görüşmede, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün uluslararası standartlarda hizmet veren akredite bir kuruluş olduğu vurgulandı.



Köse, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı laboratuvar personeline teşekkür etti.







