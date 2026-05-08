İpsala ilçesinde "Ailemle Bahar'a Merhaba" etkinliği düzenlendi
Edirne'nin İpsala ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ailemle Bahar'a Merhaba" programı düzenlendi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ailemle Bahar'a Merhaba" programı düzenlendi.
Cumhuriyet Anaokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri çeşitli etkinliklere katıldı.
Programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunulurken, ailelerin de yer aldığı çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildi.
Katılımcılar, etkinliğin çocuklar ile aileler arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.